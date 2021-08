Bombardamento su Vlahovic, adesso serve una risposta

La sensazione è che non manchi molto alla chiusura di questa faccenda

Come si legge su La Nazione, l'asta per Vlahovic tra Tottenham e Atletico Madrid è iniziata e ha tutta l'aria di poter avvicinarsi a quei 70 milioni che farebbero vacillare la dirigenza viola. Che però è al lavoro per il rinnovo di contratto, come confermato ieri dal DT Burdisso. "Ok, Vlahovic ha (comunque) in tasca un contratto ’vivo’ e lungo, in più sa bene quanto la Fiorentina conti su di lui per ricominciare a correre e magari a sognare. Dunque? Dunque, dovrebbe essere facile fermare il bombardamento, milionario, inglese-spagnolo. Una parola, al massimo due, un paio di firme e caso chiuso".