Bologna, la probabile formazione: nessun dubbio davanti, coperta corta dietro

Il Bologna si schiererà con la disposizione tattica abituale, il 4-2-3-1, con il quartetto formato da Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle dell’eterno Rodrigo Palacio. Non ci sono ballottaggi in avanti né dietro, anche se la situazione in difesa è diversa: Denswil deve spostarsi a sinistra per le assenze del lungodegente Dijks e della sua riserva Krejci, facendo spazio a Bani al fianco del rientrante Danilo. Di Tomiyasu il posto di terzino destro. Skorupski in porta, La Repubblica (ed. Bologna) propone il ballottaggio fra Poli e Schouten per affiancare Gary Medel a centrocampo.

La probabile formazione secondo Gazzetta e Corriere dello Sport: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic.