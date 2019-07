Montiel non è pronto: lo spagnolo via in prestito, a farsi (letteralmente) le ossa

Per alcuni giovani che hanno strappato la conferma (Vlahovic, Castrovilli, Ranieri e Sottil), Cristobal Montiel dovrebbe trovare una collocazione in prestito: il giovane spagnolo, come scrive La Nazione, non ha convinto dal punto di vista fisico, soprattutto per quanto riguarda la resistenza ai contrasti e alla capacità di sottrarsi alla marcatura nel calcio di alto livello. Per lui niente conferma, nonostante potenzialità tecniche che non sfuggono a nessuno.