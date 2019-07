Llorente e Balotelli restano possibilità. Boateng porta esperienza e duttilità

Sulle pagine di Repubblica, Kevin Prince Boateng viene accolto ed indicato come uomo di esperienza per poter aiutare una squadra come la Fiorentina in cerca di certezze. In campo può giocare da mezzala offensiva o da falso nove, nello spogliatoio può ergersi a leader. Sul mercato adesso la squadra viola è alla ricerca di un vero nove, il profilo ricercato è quello di un calciatore già rodato e di uno spessore mediatico rilevante. Balotelli resta una possibilità, così come Llorente, anch’esso svincolato.