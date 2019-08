Boateng incorona Chiesa: “E’ di un’altra categoria, può diventare il più forte. E se battiamo il Napoli…”

“Ragazzi davvero, non ho mai visto un giocatore così forte vestito così male. Devo portare Federico a fare shopping, ma parecchio eh, si veste in modo improbabile. Perché per il resto, mamma mia, che numeri ha”. Esordisce così Kevin-Prince Boateng nell’intervista a La Nazione, parlando e tessendo le lodi di Federico Chiesa, descritto come un bravo ragazzo con cui scherza spesso. E nonostante venga incalzato sui campioni con cui ha giocato, da Ronaldinho a Ibrahimovic, Boateng ripete: “Credetemi, Chiesa è di un’altra categoria. Ha tutto: tecnica, forza, velocità, tenacia, tiro, dribbling. Se avrà la testa giusta, potrà diventare uno dei tre giocatori più forti del mondo. Forse addirittura il più forte” e aggiunge che è la prima volta che dice una cosa del genere di un compagno di squadra.

Sull’aria che si respira a Firenze il neo n° 10 viola dice di aver trovato giocatori consapevoli di dover far meglio, ma è convinto che sarà così. E nonostante il calendario in salita ritiene una fortuna di dover affrontare subito le squadre più forti: “Stadio pieno, giocatori svegli, adrenalina a mille. E se magari battiamo il Napoli…” e poi aggiunge che sarà una serie A molto bella da vedere ed è per questo motivo che gli ha fatto piacere restare qui.