Boateng, il primo colpo della Fiorentina di Commisso. In viola per… Melissa Satta

È Kevin Prince Boateng il primo colpo della Fiorentina di Rocco Commisso. Contratto biennale con opzione sul terzo, questo l’accordo raggiunto con il giocatore. Tre milioni la valutazione corretta del cartellino secondo il Sassuolo, che prova a mettere in piedi un’unica operazione comprendente anche Lirola, chiedendo circa 16 milioni per lo spagnolo, quattro in più rispetto a quanto offerto dai viola. Le due delegazioni torneranno a incontrarsi forse già oggi, la volontà è quella di trovare un punto d’incontro. Quanto a Boateng, il riavvicinamento con Melissa Satta ha stravolto i piani e il desiderio di rimettere in piedi il suo matrimonio lo ha convinto a restare in Italia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

