Boateng, il (non) top player che scalda i cuori

È sbarcato ieri a Firenze il Boa, primo acquisto ufficiale della Fiorentina targata Commisso. Un acquisto voluto e cercato da Pradè, che porta con sé una particolare sensazione, come si legge sul Corriere Dello Sport. Alberto Polverosi sottolinea come in assoluto Prince abbia già dato il meglio di sé giocando in piazze di ottimo livello (anche all’estero) e vincendo qualcosa. Non un top player, ma un giocatore scafato, che magari nella scorsa stagione – visti gli interpreti – sarebbe stato inamovibile nel centrocampo gigliato. Da solo non è un elemento che può fare la differenza – è innegabile – ma può ben contribuire con la sua duttilità a dare una bella mano al reparto agli ordini di Montella. E se arrivasse anche Nainggolan…