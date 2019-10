Boateng-Ghezzal: quelli che cercano spazio

“Quelli che… cercano spazio“. Titola così il Corriere Fiorentino in riferimento a Boateng e Ghezzal, fin qui utilizzati col contagocce da Vincenzo Montella. Il primo a pagare il modulo senza centravanti è stato il ghanese che ha mandato segnali al tecnico in occasione dell’amichevole contro la Pistoiese durante la quale ha realizzato due gol. In carriera non ha mai avuto così poco spazio nella prima parte del campionato: per lui si tratta di un esame sul piano nervoso. Il ritorno all’attacco a tre aumenterà le occasioni per scendere in campo. Vlahovic e Pedro saranno i suoi concorrenti.

Ghezzal, invece, non è ancora al meglio sul piano atletico e stare in panchina lo aiuta di certo. Contro la Pistoiese ha segnato un gol e si è incaricato dei calci piazzati, battuti con precisione. Si tratta di una buona soluzione, in rosa solo Dalbert e Terzi possono tirare da fermo col piede sinistro. Dovrà sfruttare al meglio le prossime occasioni.