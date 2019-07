Boateng, Fiorentina ben impressionata. Scelte sentimentali dietro al desiderio di restare in Italia

Kevin-Prince Boateng vuole restare in Italia. Per continuare la sua carriera e per restare vicino all’ex moglie Melissa Satta, con la quale c’è stato un riavvicinamento. Pradè, come scrive La Nazione, aveva chiesto informazioni già a inizio mese, durante i primi contatti con il Sassuolo per Lirola (LE PROSSIME SONO ORE DECISIVE PER IL TERZINO). Adesso il nome del tedesco-ghanese è tornato di moda, perché potrebbe lasciare i neroverdi per una cifra molto bassa (1 milione di euro) e la Fiorentina – rimasta favorevolmente impressionata dal giocatore – sembra in vantaggio sull’Eintracht. Boateng ha già giocato a Francoforte, ma il desiderio di restare in Italia è più forte: non a Sassuolo però, perché nonostante l’ottimo rapporto con De Zerbi, il Boa vuole altri stimoli