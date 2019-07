Soltanto 3 apparizioni senza reti a referto. Trecento minuti suddivisi tra Liga e Coppa del Re, questo il magro bottino raccolto da Boateng durante la sua ultima esperienza in Spagna. A due anni dalla ben più esaltante avventura al Las Palmas, Prince non è riuscito ad emergere. Sulla carta avrebbe dovuto essere il vice Suarez, ma il rapporto con il tecnico Valverde non è mai sbocciato. Nei momenti di pausa dell’uruguaiano gli sono state preferite altre soluzioni. La delicata situazione personale e le incomprensioni con l’allenatore hanno inevitabilmente portato al congedo ed al successivo approdo in maglia viola, sperando che stavolta l’esito sia maggiormente favorevole.