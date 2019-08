Boateng e Lirola, nella giornata di ieri arrivano due lampi viola

Occhi ancora abbottonati e occhiale scuro d’ordinanza. Così poco dopo le 9 di ieri Kevin Prince Boateng ha messo piede per la prima volta a Firenze da giocatore viola, pieno di sogni e speranze: “Il club mi ha voluto molto, ha fatto tanta pressione per prendermi. Per me questo è stato un elemento molto importante, vista anche quella che è la mia età”. Un’ammissione che sa tanto di grande maturità, componente che forse negli ultimi anni era più volte mancata allo spogliatoio della Fiorentina. Poi l’abbraccio con Joe Barone, l’iter delle visite mediche e il pranzo con l’ex compagno al Milan Aquilani, scrive La Nazione. Poco dopo è toccato a Pol Lirola raggiungere Firenze: a Campo di Marte c’era Dainelli, lo spagnolo ha incontrato Montella al centro sportivo, dove oggi firmerà il contratto che lo legherà per i prossimi tre anni alla Fiorentina. A differenza di Boateng raggiungerà la squadra in ritiro solo oggi dopo l’ufficialità.