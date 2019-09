L’altra faccia dell’equilibrio trovato da Montella nel 3-5-2 titolare sono le esclusioni ripetute di alcuni giocatori, come Kevin Prince Boateng, che oggi avrebbe volentieri sfidato la sua ex squadra dal primo minuto. Dopo la fiducia che Montella gli aveva concesso nelle prime giornate di campionato, per il ghanese lo spazio si è notevolmente ridotto, con qualche spezzone a gara in corso. Come lui, sottolinea il Corriere Fiorentino, anche Vlahovic e Ghezzal sono stati costretti ad osservare i compagni dalla panchina sperando di convincere Montella a cambiare idea. Solo un eventuale cambio di modulo, tuttavia, potrebbe favorire il ritorno di uno dei tre tra i titolari.