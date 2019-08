Biraghi vuole l’Inter, Pradè in cerca del sostituto. Piacciono Murru e Masina

La priorità in casa Fiorentina al momento è quella di individuare un terzino sinistro, perché Biraghi vuole l’Inter a tutti i costi. Sia chiaro, serve l’offerta giusta da parte di Marotta (che fin qui ha prospettato un prestito senza obbligo di riscatto), ma intanto si guardano i possibili sostituti. Murru piace ma costa tantissimo, poi c’è anche Adam Masina, ex Bologna oggi al Watford in Inghilterra. Lo riporta Stadio in edicola oggi.