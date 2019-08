Biraghi torna all’Inter? Un jolly e… un nemico inaspettato

Su La Gazzetta dello Sport si parla del possibile ritorno all’Inter di Cristiano Biraghi. L’esterno viola può giocarsi la carta del settore giovanile nerazzurro e sarebbe utilissimo per le liste, oltre che gradito a Antonio Conte. C’è un ‘ma’: Dalbert. Il brasiliano sta scalando posizioni e può essere tolto dal mercato, giocandosi il posto con Asamoah. Bocciato Perisic da esterno, un’offerta giusta per il croato può cambiare lo scenario in favore di Biraghi, che resta nella lista della spesa di Ausilio e Marotta.

