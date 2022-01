Biraghi si è preso Firenze, ma anche Mancini lo studia da vicino

Cristiano Biraghi ha saputo conquistare i tifosi viola e sta accumulando record personali. Sono numeri che fanno ben sperare per l'azzurro

Anche sul Corriere Dello Sport c'è spazio per la parabola ascendente che sta vivendo Cristiano Biraghi. Il difensore della Fiorentina è in un momento magico, che lo ha portato a segnare tre reti in due partite, un'impresa difficile anche per un attaccante. Napoli e Genoa le sue vittime, con tanto di doppietta su punizione. Per lui sono cinque le reti stagionali, un record in carriera, ma ad arricchire il bottino c'è anche il fatto che sia il miglior marcatore sui calci da fermo dei Top5 campionati europei insieme a Savanier del Montpellier. Dal 2017 poi - con Verdi - nessuno aveva segnato una doppietta su punizione. E anche Mancini e la Nazionale non resteranno indifferenti. Biraghi ha avuto il merito di crederci sempre, desiderando fortemente di rimanere alla Fiorentina dopo l'anno all'Inter: e anche i tifosi - dopo il rigore trasformato contro il Cagliari - lo hanno sempre più osannato. Sa essere uomo-spogliatoio, ci mette la faccia oltre che la fascia. Italiano ebbe ragione a inizio stagione quando decise - contro il favore dei tifosi - di fargli indossare la fascia da capitano: con un prolungamento di contratto fino al 2024 il feeling può decisamente proseguire. Anche con Mancini.