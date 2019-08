Biraghi, posizione incerta. E se parte Ceccherini ci sono due argentini nel mirino

Sul Corriere Fiorentino si fa il punto sulla difesa della Fiorentina. La corsia destra è coperta, a sinistra la posizione di Biraghi è quella più incerta. L’Inter non ha rinunciato del tutto all’idea di riportarlo in nerazzurro. Non si è allentato l’interesse della Roma per Pezzella, destinato a restare in viola, mentre per Ceccherini non si è andati oltre un sondaggio del Brescia. In caso di partenza di quest’ultimo, la Fiorentina dovrebbe puntare su Senesi e Kannemann, che giocano centrali di sinistra rispettivamente nel San Lorenzo e Gremio.

