Biraghi ok, Castrovilli forse: oggi Iachini farà le sue scelte

Con l'anticipo al sabato Iachini dovrà fare praticamente già oggi le sue scelte per affrontare la Lazio al Franchi

Sarà un giorno da prove generali anti-Lazio: con l'anticipo al sabato Beppe Iachini dovrà accelerare le scelte per la partita con i biancocelesti. Il Corriere Dello Sport Stadio prova ad anticipare le scelte del tecnico, che potrebbero arrivare già con l'allenamento di oggi. Con Igor squalificato dovrebbe toccare a Biraghi (con Venuti sul lato opposto), ma il grande dubbio riguarda Castrovilli e Quarta: il centrocampista è in ballottaggio con Pulgar, mentre il difensore potrebbe essere una risorsa in più qualora Pezzella riposasse. Nessun dubbio in avanti: Ribery sembra aver recuperato dalla contusione e sarà in coppia con Vlahovic. Il tecnico dovrà fare le giuste scelte: la Lazio è un avversario ostico e i jolly sono ancora pochi.