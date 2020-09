Biraghi, oggi l’incontro per il rinnovo. Tre nomi per la fascia sinistra

Oggi andrà in scena l’incontro fra l’agente di Cristiano Biraghi e la Fiorentina per capire quale sarà il futuro del terzino viola. Come scrive Tuttosport, il suo procuratore Mario Giuffredi è stato chiaro dicendo che serve un nuovo contratto dopo il rientro dal prestito all’Inter. Nel frattempo nello stesso ruolo si guardano Ken Sema (SCHEDA) dell’Udinese e Leonardo Spinazzola (SCHEDA) della Roma. E dalla Svezia rispunta il giovane 2002 Paulos Abraham (SCHEDA) in forza attualmente all’AIK Solna.

-> TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA