Biraghi, notte da horror in Champions: “Impaurito su un palcoscenico per cui è inadatto”

E’ stato uno dei peggiori in campo nella rovinosa sconfitta dell’Inter contro il Borussia Dortmund. Cristiano Biraghi ha vissuto una partita davvero complicata ieri sera in Champions League. I quotidiani in edicola oggi la raccontano così:

Gazzetta dello Sport 4: “Neppure il tempo di ambientarsi e prende il giallo per abbattimento di Hakimi. Che diventa la sua croce e il suo tormento per come lo attacca e lo vessa. Esce per sfinimento”.

Corriere della Sera 4,5: “Impaurito su un palcoscenico per cui è inadatto”.

Repubblica 5: “Ammonito dopo 39 secondi. Sempre in difficoltà”.