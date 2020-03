Biraghi e Dalbert, il futuro è scritto. Fiorentina e Inter devono trovare una soluzione

Sia Cristiano Biraghi che Dalbert torneranno rispettivamente a Fiorentina e Inter per fine prestito, dopo una stagione trascorsa sulla sponda opposta. Troppi, al momento attuale, i 12 milioni fissati per il riscatto per l’esterno italiano, che non ha mai completamente convinto anche quando è stato titolare inamovibile per necessità. Il brasiliano farà ritorno a Milano, ma oggi come la scorsa estate non rientra nei piani nerazzurri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.