Italia-Bosnia: Chiesa insufficiente, Biraghi meglio. Le pagelle

Chiesa 5.5 – Ha il primo vero pallone al quarto d’ora ma lo calcia malamente. Il problema, però, è che appare sempre isolato e astruso dalla manovra, sempre in attesa del pallone “sui piedi“ e mai a dettare l’inserimento negli spazi. Qualcosina in più nella ripresa, ma non abbastanza. Zaniolo (26′ st) ng.