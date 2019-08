Biraghi-Dalbert, oggi doppio incontro per i dirigenti viola: si sblocca lo scambio?

Dalbert sta rallentando l’arrivo di Cristiano Biraghi all’Inter. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il brasiliano si era convinto a tornare a Nizza, ma il suo vecchio club ha scelto altri profili lasciandogli la Fiorentina come unica possibile destinazione. Tra viola e nerazzurri c’è l’intesa per uno scambio di prestiti, resta però da convincere Dalbert (SCHEDA). Oggi i dirigenti gigliati incontreranno gli agenti dei giocatori, soprattutto per provare a convincere il brasiliano. Arriverà il sì?