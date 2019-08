Biraghi-Dalbert, lo scambio non si sblocca: il brasiliano vuole solo il Nizza. E la formula…

Come scrive La Gazzetta dello Sport, non si sblocca lo scambio Biraghi-Dalbert con l’Inter. Il brasiliano dell’Inter ormai ha deciso di tornare al Nizza e quindi rifiuta la possibilità di restare in Serie A. L’italiano resta la prima alternativa per la fascia mancina dopo la cessione di Dalbert, ma la Fiorentina dovrebbe accettare il prestito con diritto di riscatto.