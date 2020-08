Biraghi, Castrovilli, Chiesa, Cutrone, Sottil: la stagione riparte con la nazionale

La stagione di viola viola riparte con la Nazione. Sono cinque i calciatori chiamati a vestire l’azzurro. Oltre a Chiesa e Castrovilli, convocati da Mancini, e a Cutrone e Sottil chiamati in Under 21 da Nicolato ci sarà un quinto calciatore che al termine degli impegni con l’Italia farà rotta verso Firenze: Cristiano Biraghi. Il contratto del terzino con l’Inter scadrà dopodomani e già dal primo impegno dell’Italia (quello del 4 settembre con la Bosnia, che peraltro si giocherà all’«Artemio Franchi») il classe ’92 scenderà eventualmente in campo come padrone di casa. E al fischio finale del match di Amsterdam coi Paesi Bassi, tre giorni dopo, farà i bagagli per farsi trovare a disposizione di Iachini l’indomani al centro sportivo «Astori», dove non mette piede da ormai più di un anno.

Chiesa, Castrovilli e Biraghi sono attesi entro stasera presso il centro tecnico di Coverciano. Grande attesa anche per i due baby che domani si raduneranno a Lignano Sabbiadoro, dove il 3 settembre affronteranno in amichevole la Slovenia, prima di volare a Kalar e fronteggiare la Svezia in un match valido per le qualificazioni agli Europei: Cutrone vuole ripartire dai due gol e dall’assist realizzati durante l’ultima chiamata con l’Italia, proprio come Sottil che contro l’Islanda a Ferrara (ormai dieci mesi fa) realizzò la rete del momentaneo 1-0 prima che il futuro compagno di squadra (all’epoca ancora al Wolverhampton) chiudesse i conti con una doppietta.