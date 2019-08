Biraghi, ancora grande differenza tra domanda e offerta. Occhio a Laxalt

Così sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “La Fiorentina intanto resta operativa anche per quanto concerne i movimenti di mercato per il reparto difensivo. La prima scelta è Bonifazi del Torino. E piace anche Tonelli. Ma, prima di acquistare, il direttore sportivo Pradè vuole vendere al prezzo giusto Biraghi all’Inter. Con la società nerazzurra la trattativa ancora non è chiusa. C’è grande differenza tra l’offerta di Marotta e la richiesta di Commisso. Atalanta e Fenerbahce duellano con la Fiorentina per Laxalt per la fascia sinistra”.