Cristiano Biraghi potrebbe non portare titolare contro il Genoa sabato prossimo. Come scrive il Corriere dello Sport, il terzino sinistro tornerà a Firenze dalla nazionale solo giovedì e si allenerà con i compagni soltanto venerdì, ad un giorno esatto dalla scontro salvezza contro il Grifone. La sua presenza, quindi, è in forte dubbio al momento.