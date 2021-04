Bilanci a posto sì, ma meno passione. Sono le plus-valenze, bellezza

Sull’edizione fiorentina di Repubblica troviamo un approfondimento su Dušan Vlahovic. Il serbo si è raccontato in, ma è certamente l’uomo mercato della Fiorentina allo stato attuale. Del futuro non ha voluto parlare, ma le sirene dei grandi club non passano certo inosservate. E l’approfondimento riguarda proprio questo: sacrificare il serbo sull’altare delle plus-valenze o farsi guidare dalla passione? Il calcio di oggi non è più quello di tempo fa: prima si guardava ai propri pupilli con gelosia e degli avversari più forti si sognava l’acquisto, oggi si guarda di più a quanto bisogna rivendere un calciatore per far segnare il segno più in bilancio. Se davvero la Fiorentina vorrà tornare ad essere competitiva dovrà cercare di trattenere i giocatori più forti, da salto di qualità. Qualche cessione ci sta, ma per tornare ai livelli ‘da Fiorentina‘ serve altro.