Bertoni/2: “Chiesa e Castrovilli? Meglio tenerli. Se Commisso cerca un osservatore… io costo poco”

L’ex viola Daniel Bertoni ha parlato al Corriere Fiorentino di quella che è stata la sua parabola a Firenze. In particolare l’argentino è tornato sullo scudetto “rubato” del 1982: “In quella squadra c’erano grandi campioni. Se potessi chiederei di giocare di nuovo l’ultima di quel campionato, sia Cagliari-Fiorentina che Catanzaro-Juventus però… in maniera pulita, senza rigori e falli che non c’erano”. Bertoni parla anche dei due gioielli della Fiorentina attuale, come Castrovilli e Chiesa, additandoli come giocatori d’élite.

Se al n° 25 manca qualche gol per essere un grande attaccante, il centrocampista è già completo, con capacità di dribbling e di recupero. “Se la Fiorentina li vendesse, coi loro soldi rifarebbe tutta la squadra ma devi prendere giocatori all’altezza che costerebbero comunque tanto”. Morale della favola, conviene tenerli per tanto tempo e fare di loro due bandiere. Stesso discorso per Pezzella, ma in difesa la squadra viola deve prendere una riserva all’altezza. Magari in Sudamerica: “Alla Fiorentina indico un paio di nomi qui in Argentina e in Sudamerica in generale. Se Commisso vuole un osservatore io ci sono e costo anche poco…”.