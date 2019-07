Bernardeschi consiglia Chiesa: “Federico, decidi da solo il tuo percorso”

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, a Federico Bernardeschi è stato del futuro di Chiesa, che come sottolinea il giornalista Luca Bianchin, ricorda il Bernardeschi di due anni fa.

Come dovrebbe vivere questa situazione? L’ho sempre detto, è giusto che Federico decida da solo il suo percorso. Per me questa scelta è stato fondamentale. Ho fatto le mie scelte da solo nella vita, a testa alta e guardando avanti.