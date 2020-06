Bernardeschi al passo d’addio, la Juve lo vuole scambiare col Napoli per una punta

Niente da fare, Federico Bernardeschi non riesce a lasciare il segno nella sua esperienza con la maglia della Juventus. Tant’è che i bianconeri stanno cercando di piazzarlo in alcuni affari con altre big, ultimo dei quali, scrive Tuttosport, quello col Napoli per arrivare ad Arek Milik, valutato 40 milioni di euro. Dunque Bernardeschi viene considerato al pari dei giocatori che sono già in prestito, come Mandragora e Romero, o di quelli che sono già ai margini della rosa, come Rugani. Tutti, in qualche modo, legati alla Fiorentina.