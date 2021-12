Berardi verso il suo personalissimo Derby di mercato: Dionisi si affida a lui

Il talento di Berardi continua a crescere, la Fiorentina dovrà cercare di arginarlo dopo averlo corteggiato in estate

Adesso Berardi nel mirino mette la Fiorentina: lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il Sassuolo si sia riportato a ridosso della parte sinistra della classifica sulle ali del suo campione, 8 gol e 7 assist in 15 partite giocate. La Fiorentina, di contro, nel suo mirino Berardi ce lo ha messo da un po', pur senza mai soddisfare le richieste del club emiliano, la cui ritrosia sul mercato in uscita è cosa nota. Decisivo con tutti gli allenatori passati dalle parti del Mapei, da dieci stagioni a questa parte sta facendo le fortune del Sassuolo che non ha mai lasciato nonostante vari tentativi, anche dei suoi vecchi tecnici, di prelevarlo. Anche Dionisi, attualmente in carica, non se ne priverebbe mai. Con la Fiorentina, per Berardi, è una sorta di Derby tra campo e mercato.