Berardi, sta a Commisso. Le alternative e il piano per l’attacco (con Vlahovic)

Il mercato della Fiorentina sta per arrivare a uno snodo cruciale

Il Corriere Fiorentino si concentra sul mercato viola, che dovrà portare alla causa un attaccante (due, se partirà Vlahovic) e un esterno offensivo. Per Berardi il Sassuolo ha alzato il muro ma ha lasciato un piccolo spiraglio aperto: starà a Commisso decidere se fare quell'offerta importante di cui parla Carnevali. L'alternativa Ikoné resta valida, così come quelle che portano i nomi di Deulofeu e Orsolini. Per la punta, si pensa sempre a Mayoral, complicato un po' dal fatto che l'operazione non è possibile in semplice prestito, ma serve una garanzia di acquisto. E soprattutto serve trattenere Vlahovic ancora qualche mese. Per il momento, le offerte paventate non sono sufficienti, ma da qui a fine gennaio può succedere di tutto.