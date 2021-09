Benzina nel motore: la Fiorentina spende troppe energie. Italiano al lavoro

Italiano deve correggere il difetto della sua Fiorentina: la tenuta fisica in relazione a un ritmo forsennato

Il calo di tensione della Fiorentina dopo il 45esimo è preso in esame da La Nazione. 8 gol su 9 sono stati incassati nei secondi tempi, questo ha aperto un dibattito anche interno. La Fiorentina deve essere bella più a lungo, magari anche un po' meno rispetto a quella accecante vista a metà martedì, ma più a lungo. Insomma, il dispendio di energie è eccessivo, e le statistiche non rendono ancora pieno onore alla bellezza del gioco proposto da Italiano. C'è ancora tempo per correggere questo difetto.