Bentornato Kouame: in campo dopo 236 giorni. E ora Iachini ha una carta in più

Una notizie più liete di Fiorentina-Cagliari è il ritorno in campo, dopo 236 giorni, di Christian Kouame. Sperava di esordire contro il Parma, alla fine ha rilevato Ribery contro i rossoblu, arrivando a rendere perfetta la sua serata con un gol sfiorato di pochissimo. Col suo recupero Iachini ha una carta in più per provare a risolvere il problema del gol che affligge la Fiorentina da troppo tempo. I rivali sono Vlahovic e Cutrone, che fin qui hanno segnato rispettivamente sei e un gol. Kouame può giocare anche al fianco di una punta come ha fatto proprio con l’ex Milan e come faceva al Genoa accanto a Piatek. Una valida alternativa per soluzioni di vario tipo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.