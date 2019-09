“Bentornato Chiesa”: le pagelle dei quotidiani dopo la prova contro la Finlandia

Corriere dello Sport: 7 – Stavolta c’è, non è vago, incerto e molle come in Armenia. Dà una mano nelle coperture e in più mette sulla testa di Immobile due palle-gol. La seconda va dentro.

Gazzetta dello Sport: 6 – Difficile immaginare che giocasse: alla fine dà ragione al c.t. sfiancandosi sulla fascia. Niente invenzioni, ma l’assist a Immobile è suo. Il vero Chiesa arriverà.

Corriere della Sera: 6,5 – Si lascia dietro la pessima prestazione di Yerevan e anche qualche scoria del mercato. Impreziosisce una serata di grande sacrificio con l’assist per l’1-0. Bentornato pure lui.

Repubblica: 7 – Scosso dal ct, serve febbrilmente da destra finché Immobile non la manda in buca.

Quotidiano Sportivo: 6,5 – Meno accecante del solito nelle verticalizzazioni e nell’uno contro uno. Però la sua è una bella partita per utilità e sostanza. Si accende a metà primo tempo con due assist di gran pregio, prende fiducia e mette la palla per Ciro-gol.