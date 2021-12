Gol e sorrisi. Bentornato Castrovilli, è da tempo che ti stavamo aspettando per tornare a farci incantare dalle tue giocate

Un colpo di testa in tuffo per cancellare i brutti pensieri e regalarsi un nuovo anno da protagonista. Ottima lavoro di Geatano Castrovilli da subentrato contro l'Hellas Verona. Alla Fiorentina mancava un giocatore con le sue qualità a centrocampo e se tornasse sui suoi passi, potrebbe rappresentare un grande colpo per la seconda parte di campionato. Come scrive la Repubblica, con la Fiorentina Castrovilli era rimasto ai ricordi delle prime partite del campionato 2019-2020, quando aveva incantato tutta Italia con la sua classe. Poi diversi infortuni fino al brutto scontro contro il palo a Marassi. Ultimamente, era stato accostato anche a delle voci di mercato mai confermate, ma con il gol a Verona sembra finalmente aver trovato la luce in fondo al tunnel.