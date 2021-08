Benedetta sosta: Nastasic, Torreira e Odriozola hanno bisogno di lavoro

I tre innesti arrivati recentemente saranno attesi da giorni intensi di lavoro

Il Corriere Fiorentino nota che, se la Fiorentina avrebbe volentieri giocato il prossimo fine settimana sulle ali dell'entusiasmo, ci sono tre giocatori che hanno bisogno di qualche giorno in più per recuperare: si tratta dei nuovi innesti Nastasic, Torreira e Odriozola. Il primo non gioca da febbraio, non è pronto fisicamente come ammesso da Italiano e inoltre deve adattarsi al modo di giocare del tecnico (in questo lo può aiutare molto Milenkovic). Odriozola viene da un calcio diverso, quello spagnolo, e ha provato anche la Bundesliga, e dovrà adattarsi al tatticismo della Serie A. Torreira invece non gioca una partita intera dalla prima giornata della scorsa Liga spagnola, un'eternità. Per questo il centrocampista ieri era a lavorare in un centro sportivo deserto: non c'è tempo da perdere.