Marco Benassi sarà a disposizione di Vincenzo Montella per la gara di domani contro l’Atalanta. Lo scrive La Nazione. L’ex Torino si era infortunato in amichevole contro il Perugia. Per questo motivo il tecnico lo aveva lasciato a riposo contro la Juventus. In questi giorni il centrocampista si è allenato insieme ai compagni.

ECCO LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA