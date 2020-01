Benassi, fra record e obiettivi vuole fare un regalo a Commisso. Ora si è ripreso il posto

Focus de Il Corriere dello Sport su Marco Benassi. In gol a Bologna, alla Fiorentina ha raggiunto quota ventuno. Adesso Iachini, dopo averlo rilanciato, è pronto a confermarlo in mezzo al campo. Marco vuole arrivare alle 190 presenze in A, gliene mancano due, e poi puntare alle 200 entro la fine della stagione. Soprattutto, scrive il quotidiano, contro la Spal vuole regalare una vittoria al presidente Commisso che da quando è arrivato non è riuscito mai a trionfare al Franchi.