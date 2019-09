Ancora k.o. dopo un trauma contusivo al ginocchio sinistro nella gara amichevole giocata contro il Perugia. Marco Benassi non era a disposizione contro la Juventus, e le sue condizioni saranno rivalutate domani: come scrive La Nazione, in caso di perfetto riassorbimento del lieve infortunio il centrocampista tornerà a lavorare con i compagni. Fin qui però, solo una manciata di minuti con il Napoli, senza peraltro incidere. E questo nonostante il suo nome in estate non sia mai finito nella lista dei partenti. Sugli scudi adesso c’è Castrovilli, ma le caratteristiche dell’ex Torino sono diverse, visto che l’anno scorso è stato il capocannoniere viola. E anche in vista del turno infrasettimanale, la sua disponibilità diventerebbe un’arma in più da sfruttare.