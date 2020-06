Belotti (SCHEDA) non si tocca. Ma sarà vero? Ormai le meccaniche del mercato sono chiare, scrive La Nazione, e un rinnovo di contratto come quello che stanno trattando il Gallo e il Torino a volte serve solo a conferire maggiore potenza in sede di trattativa alla squadra che vende. Così il prezzo potrebbe lievitare da 60 a 70 milioni. Le voci che vorrebbero invece Nainggolan (SCHEDA) di ritorno all’Inter o addirittura alla Roma sono premature, visto l’inizio del mercato a settembre, e potrebbero solo mirare a mettere pressione alla Fiorentina, che si è detta disponibile a valutare l’affare in prestito con obbligo di riscatto.

Altri obiettivi: per Cistana (SCHEDA) c’è una trattativa da 7 milioni, i viola vorrebbero inserire una contropartita ma il Brescia vuole solo soldi. E sempre parlando di contropartite, Dabo può essere la chiave per arrivare a Fares (SCHEDA) della SPAL, in quel caso si parlerebbe di un conguaglio di 2 milioni agli estensi. Nessuna proposta concreta, infine, per Pezzella.