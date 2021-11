Belotti e il Torino in stallo totale: la Fiorentina e due big valutano l’affondo

Il Gallo cerca nuovi stimoli per la sua carriera, dopo tanti anni in granata

Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, Andrea Belotti non sembra intenzionato a riaprire le trattative con il Torino per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022. L'addio a gennaio, nonostante le parole di Juric, non è da escludere, se non si arrivasse ad un accordo. E allora potrebbero entrare in scena le squadre interessate in Italia, ovvero Inter, Milan e Fiorentina. Anche se, aggiungiamo noi, la mossa viola sarebbe subordinata ad una partenza di Vlahovic già nella sessione di mercato più vicina.