Belotti e il tabù Franchi: ecco i due avversari della Fiorentina

Con la salvezza ormai in tasca la Fiorentina può giocare in maniera serena al Franchi, contro un Torino che si trova appena due punti sotto e ha un Andrea Belotti in grande forma. Come scrive Repubblica, il “Gallo” va in rete da sette partite consecutive e se dovesse partire Chiesa potrebbe diventare un obiettivo per l’attacco, anche se il Toro sta lavorando al suo rinnovo. La Fiorentina deve però anche tornare a vincere in casa visto che i tre punti al Franchi mancano dal 12 gennaio – quando la testata di Pezzella abbatté la Spal – e le prossime due saranno le trasferte con Inter e Roma: ci sarà bisogno anche di Federico Chiesa, il cui futuro verrà trattato al termine della stagione per capire se ci sono margini per continuare insieme. Intanto però, testa al campo, dove Iachini riproporrà il 3-4-3.

CUTRONE, FIORENTINA ORIENTATA A PRENDERE UN ALTRO ATTACCANTE. MA LA CONFERMA NON E’ ESCLUSA