Bellinazzo: “Lo stadio porta entrate, ma serve nuovo. Ecco quanto vale ACF”

Il giornalista esperto di economia del pallone Marco Bellinazzo ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino: Commisso, sostiene, "Ha investito bene nella Fiorentina: la piazza è scontenta per la cessione di Vlahovic, però non poteva gestirla meglio visto che le regole attuali rendono di fatto le società schiave di procuratori e giocatori che raggiungono un certo status". Secondo Bellinazzo la frustrazione del patron viola è comprensibile, legata al fallimento del fair play finanziario per le realtà di medio livello. "Quanto vale la Fiorentina? Non avendo un proprio patrimonio immobiliare, non uno stadio, anche se con il progetto legato al Viola Park ha fatto importanti passi in avanti, tenendo conto degli standard attuali a livello europeo e di una rosa che ha ceduto il suo giocatore più prezioso, direi sui 200 milioni di euro". Il capitolo stadio: le entrate verrebbero raddoppiate o triplicate, ma servirebbe un impianto ex novo perché è difficile che si possa ottenere il massimo da una struttura rinnovata: "Altrimenti Milan e Inter rimarrebbero a San Siro".