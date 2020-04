Beldì scherza: “Chiesa? Ne parlo male, così non va alla Juve. Amrabat uno spettacolo”

“Chiesa? Quel ragazzino che gioca così male? Gli sto facendo una pessima pubblicità con i miei amici che tifano Juve o Inter. Dico loro che Chiesa non va per evitare che qualcuno possa venire a prendercelo. E poi sono davvero stufo di veder partire da Firenze giocatori molto forti come Salah, Bernardeschi, Savic, Cuadrado… Di averli fatti crescere e poi via“. Così Paolo Beldì nell’intervista a La Nazione parla a 360° di Fiorentina. Il regista parla della ventata di “Iachinità” portata dal tecnico col cappellino, e della rabbia per non aver avuto Ribery per quasi metà stagione: “Se fosse stato sempre in campo, oggi avremmo punti in più in classifica e saremmo pronti per l’Europa League“. Le ambizioni di Commisso porteranno altri giocatori di livello a Firenze, come Amrabat, che secondo il tifoso viola Beldì ha tutte le caratteristiche per dare spettacolo: “Sono curioso di vederlo nella Fiorentina, a Verona è stato fortissimo“.