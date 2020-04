Beldì: “Che goduria battere Gerrard. Peccato non aver visto lo spareggio col Perugia”

Il Corriere Fiorentino ha intervistato Paolo Beldì, noto tifoso della Fiorentina. Per farsi coraggio in questo periodo difficile, dice, vedrebbe una partita che non ha potuto vedere, lo spareggio col Perugia. “Non ressi per lo stress, non me la sentii di andare al Franchi. Dovevo essere allo stadio con Conti, Pieraccioni, Monti. Accesi la tv e li vidi in tribuna, spensi subito. Staccai anche il risultato, pensai che un altro anno in Serie B non l’avrei retto“. Baldì trascorre la quarantena guardando alcune partite vecchie come Liverpool-Fiorentina 1-2 del 2009. “Battere Gerrard è qualcosa che ti rimane nel cuore“.