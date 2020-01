Igor è, di fatto, un nuovo giocatore della Fiorentina. Manca solo l’ufficialità. Come scrive La Nazione, può giocare esterno di sinistra nella difesa a tre o quinto di centrocampo. Abile con la palla tra i piedi, come tutti i brasiliani, con maggiore confidenza per la costruzione rispetto all’interdizione, Igor è dotato di un bel sinistro che usa anche per concludere e non solo per lanciare. Deve imparare meglio a gestire la fase di non possesso, curando le diagonali, ma come detto non gli manca l’umiltà per imparare e lavorare. Tra i primi ad arrivare al campo, tra gli ultimi ad andare via e se entra in sintonia con ambiente e squadra – molto probabile per entrambi gli aspetti – si ’butta nel fuoco’ pur non essendo la ’garra’ una qualità dei brasiliani. Su di lui c’erano anche altre italiane (Atalanta, Cagliari e Napoli seppur in modo più sfumato), ma ha scelto la Fiorentina che per prima aveva chiesto informazioni.

LA SCHEDA TECNICA DI IGOR