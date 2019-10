Batistuta: “Volevo vincere uno scudetto sotto la Fiesole, poi Edmundo… Oggi manca un bomber”

Gabriel Omar Batistuta, il Re Leone di Firenze, si è concesso in una lunga intervista al Corriere dello Sport, dove ha parlato tanto della sua Fiorentina e anche della squadra attuale. Parlando del suo addio alla Fiorentina ha detto: “Volevo vincere lo scudetto sotto la Fiesole, ma quando diedero il permesso ad Edmundo di andare al Carnevale qualcosa con la dirigenza si ruppe. Io avevo dato le mie caviglie per la Fiorentina, e quando avevamo bisogno di tutti mandavano un mio compagno in vacanza”. Poi ha parlato di Federico Chiesa: “Il paragone con me ci sta, per l’importanza che ha nella squadra. Ha tante richieste e può andare via quando vuole, oppure rimanere 10 anni e scrivere la storia della Fiorentina“. Si dichiara entusiasta della Fiorentina attuale, tessendo le lodi di Ribery, notando però un dettaglio non da poco: “Alla squadra manca un bomber alla Batistuta, creano tanto e segnano poco“. Alla domanda sulla volontà di entrare nella dirigenza viola, il bomber di Reconquista ha spiegato come, se la Fiorentina lo vuole, sa dove trovarlo ed è pronto a lavorare per la squadra viola.