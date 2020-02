Batistuta, l’insaziabile bomber viola che scuote la testa sul 3-0 alla Juventus

Ecco l’articolo con cui David Guetta, per il Corriere Fiorentino, ha voluto omaggiare lo storico bomber viola; Per spiegare cosa fosse il rapporto bulimico tra Batistuta e il gol, il consiglio è di fermarsi ad osservare la fotografia scattata al minuto numero 78 di Fiorentina-Juventus del 22 Febbraio 1998. I viola hanno appena segnato il terzo gol di una vittoria non proprio normale. Uno di quei pomeriggi destinati ad entrare nella storia. A realizzare la rete è stato l’ottimo Spadino Robbiati, con una prodezza balistica casellata dal suo piede siistro, tra i più raffinati tra quelli visti da queste parti. Mentre lo stadio impazzisce di gioia, cìè un giocatore che scuote la testa mentre, piegato, si tira su i calzettoni. E’ il capitano, è Gabriel Omar Batistuta, che in quella domenica così ricca di gol non aveva timbrato il cartellino. Questa era la forza del Re Leone: non accontentarsi mai ed avere come unico ed indifferibile punto di riferimento il portiere avversario. Un egoismo benedetto per la storia della Fiorentina.