Batistuta: “Avevo poco talento, l’impegno e la disciplina mi hanno migliorato”

Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Famiglia Cristiana, questi i passaggi più interessanti:

Adesso vivo a Reconquista, non è la città più affascinante del mondo ma l’affetto della gente ti fa sentire a casa. Non ero un grande talento ma l’impegno e la disciplina mi hanno fatto migliorare. Sto ancora facendo riabilitazione in seguito all’operazione alla caviglia, per guarire mi occorrono altri 5 mesi. Ho fatto il docufilm perchè volevo far capire che bisogna inseguire i propri sogni. Vedo ragazzi che si arrendono troppo facilmente. Non mi manca giocare a calcio, appena tocco un pallone mi fanno subito male le gambe. La mia unica possibilità era lo sport, altrimenti sarei dovuto andare in ufficio.